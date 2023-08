A- A+

PERNAMBUCO Quatro homens são presos por roubar objetos de ouro em bairros nobres do Recife Os suspeitos agiriam em duplas, e foram apreendidas armas, munições, drogas e uma moto com placa adulturada

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu quatro pessoas por suspeita de furtos e roubos de objetos de ouro de transeuntes na Região Metropolitana do Recife (RMR), principalmente nas zonas Sul e Norte da capital.

Os suspeitos estariam agindo em duplas para cometer os crimes. A Operação Tática já havia localizado um dos indivíduos, detido na última semana, enquanto os outros três foram presos na quinta-feira (10). Todos já possuíam ficha criminal.

A corporação chegou ainda a apreender, através de mandado da Justiça, uma moto com placa adulterada - que seria usada para as práticas ilícitas -, além de dois revólveres calibre 38, munições de calibre 9mm e 250g de maconha.

"Esses indivíduos agiam da mesma maneira sempre. Uma dupla, na moto adulterada, aborda, de maneira violenta e sob ameaças, à mão armada ou não, alguém que estiver passando na rua e levam correntes, anéis ou colares, com foco em objetos de ouro. Esses crimes podiam ser cometidos de maneira rápida e objetiva, e com uma boa retenção de lucro", detalhou o gestor da Delegacia do Espinheiro, Breno Varejão, sobre o modus operandi do grupo.

"A atuação ocorria principalmente em bairros nobres do Recife, tanto na Zona Norte, quanto na Zona Sul. Todos os quatro se conheciam já há muito tempo, são jovens, e residentes do bairro de Água Fria", completou.

As investigações indicam, ainda, que os suspeitos estariam vendendo os objetos roubados para comerciantes informais e o delegado fez um destaque especial para que a população tome cuidado com esses receptadores.

"Eles vendiam os objetos roubados para receptadores e comerciantes informais ou à margem da lei, que atuam principalmente em feiras de bairro, sendo que boa parte do material ia para o centro da cidade. Temos que chamar mais atenção para isso, porque eles produtos podem vir de maneira ilegal e, sem uma boa fiscalização, cada vez mais coisas desse tipo vão acontecer", afirmou.



Como detalhado, os roubos eram realizados através do emprego de força física ou ameaças, e o delegado também fez um apelo para que a população, se vier a passar por um momento do tipo, não reaja.

"É de extrema importância que a população não reaja a um roubo do tipo, porque, armados ou não, os criminosos podem praticar atos violentos à vítima. É muito importante que todos fiquem atentos e procurem, se puderem, autoridades", pontuou.

Dos quatro suspeitos, um está em prisão temporária e os outros três em detenção preventiva. Todos aguardam julgamento e respondem por crimes de roubo qualificado, receptação, tráfico de drogas, porte ilegal de arma.



Nenhum dos objetos roubados foi recuperado, já que as prisões ocorreram por mandado, e não em flagrante. Mas a investigação prossegue para que, se possível, alguns materiais sejam reavidos.

