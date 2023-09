A- A+

Olinda Quatro homens são presos após saída de festa de torcida organizada com carro roubado, drogas e armas Suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia da Varadouro

Quatro homens foram presos com armas, drogas e um veículo roubado, nesse domingo (10), em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a Polícia Militar (PM), agentes do 1º BPM receberem a informação que um grupo estava saindo de uma festa de torcida organizada, no bairro de Ouro Preto, em um carro com placa clonada.

O efetivo fez a abordagem e identificou que o veículo era roubado. No interior do automóvel, os policiais encontraram dois revólveres e uma metralhadora artesanal municiados, além de um simulacro de pistola.

De acordo com a PM, na ocasião, um dos envolvidos chegou a confessar ter alugado um apartamento no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, com o objetivo de armazenar entorpecentes.

Os agentes se deslocaram para o endereço e, no local, encontraram aproximadamente 7 kg de maconha, 413 g de cocaína e uma balança caseira.

Os quatro suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia da Varadouro.

