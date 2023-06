A- A+

Recife Quatro linhas do Terminal Integrado do Barro passam a funcionar no sistema de integração temporal Usuários poderão realizar a integração nos sentidos ônibus-ônibus e metrô-ônibus com o pagamento de uma tarifa no intervalo de até 2h

O sistema de integração temporal já está funcionando no Terminal Integrado do Barro, na Zona Oeste do Recife. As primeiras linhas contempladas são 103 - UR 11/Barro, 108 - Barro/Ceasa, 128 - UR 3/Barro (Milagres) e 209 - Coqueiral/Barro.



Com a mudança, que iniciou nesse sábado (17), os usuários poderão realizar a integração nos sentidos ônibus-ônibus e metrô-ônibus com o pagamento de uma tarifa no intervalo de até 2h por sentido da viagem (ida ou volta).



O sentido ônibus-metrô ainda não será ativado para a integração e vai continuar operando sem a necessidade de validação do cartão na catraca do metrô.



As quatro linhas passam a ter o embarque exclusivo pela porta da frente dos coletivos com a liberação da catraca por meio do cartão Vale Eletrônico Metropolitano (VEM). Passagens pagas em dinheiro não contemplam a integração.



Segundo o Grande Recife Consórcio de Transporte, as demais linhas permanecem com o embarque pelas portas do meio ou traseira, sem a necessidade do uso do cartão VEM. No TI Barro circulam dez linhas.

Até o momento, a integração temporal está implantada integralmente em 21 dos 26 terminais integrados da Região Metropolitana do Recife.



O VEM Comum será distribuído gratuitamente no embarque das linhas que farão a integração temporal no TI Barro. Interessados devem procurar a equipe de distribuição e apresentar um documento oficial com foto que comprove o CPF e o nome da mãe.



As recargas podem ser realizadas nas máquinas de autoatendimento instaladas nos terminais, estações de BRT e no Posto de Atendimento do VEM, localizado na rua das Ninfas, 278, no bairro da Boa Vista, área central do Recife.



Em 2021 e 2022, foram integrados os TIs Aeroporto, Jaboatão, Cajueiro Seco, Tancredo Neves, CDU, Cabo, Caxangá, Rio Doce, Camaragibe, Abreu e Lima e Igarassu.



O sistema também está presente nos TIs Afogados, Xambá, TIP, Prazeres, Cosme e Damião, Getúlio Vargas, Santa Luzia, Recife, Largo da Paz e Cavaleiro.

