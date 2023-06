Quatro mexicanos são presos pela morte de 53 migrantes em caminhão lotado no Texas

A- A+

Quatro mexicanos foram d esta semana no Texas e enfrentarão prisão perpétua por sua suposta participação na morte em 2022 de 53 migrantes que viajavam em um caminhão lotado e sem ventilação, informou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Em junho do ano passado, outros quatro suspeitos de envolvimento no caso já haviam sido detidos.

De acordo com documentos judiciais, entre dezembro de 2021 e junho de 2022, os quatro detidos na segunda-feira participaram de uma organização de tráfico de pessoas que contrabandeava migrantes para os Estados Unidos, incluindo o caso registrado em San Antonio, no Texas.

Quando membros da organização abriram as portas do baú do caminhão no final de uma viagem de quase três horas até a cidade texanas, 48 dos migrantes, incluindo uma mulher grávida, estavam mortos. Dezesseis foram levados para hospitais, mas cinco deles morreram. Apenas 11 sobreviveram.

Os detidos se coordenavam para transportar os migrantes “compartilhando rotas, guias, esconderijos, caminhões, reboques e carretas” de forma a “minimizar os riscos [para eles] e maximizar os benefícios”, afirmou o departamento em comunicado na terça-feira.

São eles Riley Covarrubias Ponce, também conhecido como Rrili ou Rilay, de 30 anos; Felipe Orduña Torres, também conhecido como Cholo, Chuequito ou Negro, 28 anos; Luis Alberto Rivera Leal, o Cowboy, 37, e Armando Gonzáles Ortega, apelidado de El Don ou Don Gon, 53.



Segundo a acusação, nos dias anteriores a 27 de junho de 2022, Covarrubias Ponce, Orduña Torres e outros trocaram nomes de migrantes que iriam entrar no país. A organização criminosa tinha vários tratores e trailers, alguns deles parados em um estacionamento privado em San Antonio, acrescentou o documento.

As autoridades, logo após a descoberta macabra, prenderam o motorista do caminhão, Homero Zamorano, e Christian Martínez. Aparentemente os detidos orquestraram a coleta de um caminhão vazio e sua entrega ao motorista. Alguns deles "sabiam que a unidade de ar condicionado estava com defeito", disse o comunicado.

“Os traficantes de seres humanos que colocam em risco a vida das pessoas por lucro e infringem nossas leis não podem se esconder por muito tempo: vamos encontrá-los e levá-los à Justiça”, disse o secretário de Justiça Merrick Garland, citado no aviso.

