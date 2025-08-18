Seg, 18 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda18/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUNDO

Quatro migrantes encontrados mortos na Turquia, afirma Guarda Costeira

Segundo a OIM, mais de 1.000 migrantes desapareceram ou morreram afogados no mar Mediterrâneo em 2025

Reportar Erro
Autoridades turcas descarregaram corpos de migrantes que se afogaram no Mar Egeu Autoridades turcas descarregaram corpos de migrantes que se afogaram no Mar Egeu  - Foto: AFP / Arquivo

Pelo menos quatro migrantes morreram durante uma travessia com um bote inflável nesta segunda-feira na costa oeste da Turquia, informaram as autoridades.

O incidente aconteceu durante a madrugada, na costa do distrito de Karaburun, no Mar Egeu, informou o comando da Guarda Costeira em um comunicado.

As autoridades resgataram dois migrantes e encontraram quatro corpos. As buscas pelos desaparecidos prosseguem com a ajuda de um helicóptero, um drone, um navio e cinco embarcações.

Leia também

• Buscas por migrantes desaparecidos perto da ilha de Lampedusa continuam

• França resgata quase 300 migrantes no mar em dois dias

• EUA diz que "mais de um milhão" de migrantes deixaram o país por conta própria

As nacionalidades e o número de migrantes que a embarcação transportava não foram determinados.

Apenas 30 quilômetros separam Karaburun das ilhas gregas de Lesbos e Chios. Muitos migrantes enfrentam a curta, mas perigosa, rota entre a costa turca e as ilhas gregas vizinhas com o objetivo de entrar no território da União Europeia.

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), mais de 1.000 migrantes desapareceram ou morreram afogados no mar Mediterrâneo em 2025.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter