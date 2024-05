A- A+

MUNDO Quatro mortos e 15 feridos após palco desabar em comício de candidato presidencial no México; vídeo Fortes ventos derrubaram estrutura onde políticos se apresentavam

Quatro pessoas morreram e 15 saíram feridas após o palco de um comício de Jorge Álvarez Maynez, candidato a presidente do México, desabar na noite de quarta-feira. O acidente ocorreu na cidade de San Pedro Garza, parte da região metropolitana da cidade industrial de Monterrey, no estado de Nuevo León.

“Estou bem e em comunicação com as autoridades estaduais para acompanhar o ocorrido. A única coisa importante neste momento é cuidar das vítimas do acidente”, escreveu Maynez na rede social X.

Veja, no vídeo abaixo, o momento em que o candidato presidencial e comitiva fogem do palco:

Maynez acrescentou que os membros de sua equipe feridos estão sendo tratados no hospital. “Volto ao local dos acontecimentos para acompanhar as vítimas”, disse.

Vídeos divulgados pela mídia local mostram o momento em que uma tela gigante desaba sobre Maynez e outros membros do partido Movimento Cidadão, que conseguiram escapar em segurança.

O governador de Nuevo León, Samuel García, disse que estão sendo registrados trovoadas, ventos fortes e chuvas intensas na área.

"Já houve um infortúnio. Ventos fortes derrubaram a etapa de encerramento de campanha aqui em San Pedro. A Proteção Civil já está aí, as forças de segurança e as ambulâncias já estão aí", explicou num vídeo enviado para suas redes sociais.

García pediu que a população se abrigasse nos horários seguintes.

