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china Quatro mortos e 90 presos em acidente em mina de carvão na China Um total de 247 mineiros estavam no subsolo na mina de carvão Liushenyu, na província de Shanxi, quando o acidente aconteceu na noite de sexta-feira, indicou a Xinhua

Quatro trabalhadores morreram e 90 estão presos no subsolo em uma mina de carvão no norte da China, informou a agência estatal Xinhua neste sábado (23, data local).

A tragédia ocorreu depois que o monóxido de carbono atingiu níveis perigosos no local.

Um total de 247 mineiros estavam no subsolo na mina de carvão Liushenyu, na província de Shanxi, quando o acidente aconteceu na noite de sexta-feira, indicou a Xinhua.

Quatro corpos foram recuperados entre os 157 mineiros retirados à superfície.

A operação de resgate continua para retirar outros 90 mineiros, informou a agência estatal.

A província de Shanxi é a capital carbonífera da China.

A superpotência asiática é a principal consumidora de carvão do mundo e a maior emissora de gases de efeito estufa, apesar de instalar capacidade de energia renovável em ritmo recorde.

A segurança nas minas na China melhorou nas últimas décadas, mas os acidentes continuam frequentes em um setor no qual os protocolos de segurança costumam ser flexibilizados.

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