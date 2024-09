Quatro mortos e dezenas de feridos em ataque a tiros nos EUA

A- A+

Um ataque a tiros com vários agressores deixou pelo menos quatro mortos e dezenas de feridos na cidade de Birmingham, no estado do Alabama, informou a polícia no sábado.

"Acreditamos que vários atiradores dispararam contra um grupo de pessoas" no distrito de Five Points South, pouco depois das 23h locais de sábado, disse o policial Truman Fitzgerald à imprensa local.

A polícia encontrou dois homens adultos e uma mulher na calçada com ferimentos de bala.

Os três morreram. Uma quarta vítima morreu no hospital.

Dezenas de pessoas ficaram feridas e pelo menos quatro sofreram ferimentos graves.

Os serviços de resgate dos bombeiros foram chamados ao local na noite de sábado e isolaram a área, disse a polícia.

Até agora, neste ano, foram registados 403 ataques a tiros em massa nos Estados Unidos, definidos como aqueles que incluem pelo menos quatro vítimas, mortas ou feridas, segundo a ONG Gun Violence Archive.

No total, 12.416 pessoas morreram em 2024 em atos violentos com armas de fogo, segundo a GVA.

