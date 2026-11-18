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Conflito Quatro mortos em ataques russos na cidade ucraniana de Odessa Negociações entre Kiev e Moscou, sob mediação dos Estados Unidos, foram retomadas na semana passada, após mais de oito meses de interrupção

Vários bombardeios russos no centro de Odessa, no sul da Ucrânia, deixaram quatro mortos e nove feridos, informaram as autoridades locais.

Os ataques atingiram um prédio residencial e uma instituição de ensino, informou no Telegram o chefe da administração militar da cidade, Serguii Lisak.

"O número total de vítimas dos ataques inimigos desta manhã chega a 13, incluindo quatro mortos", declarou o governador da região de Odessa, Oleg Kiper, que pediu aos moradores que não se aproximem do local dos impactos.

Os bombardeios ocorrem às vésperas de uma reunião em Berlim da chamada "Coalizão de voluntários", que reúne aliados de Kiev, para discutir os esforços diplomáticos em curso visando encerrar a guerra iniciada com a invasão russa em 2022.

As negociações entre Kiev e Moscou, sob mediação dos Estados Unidos, foram retomadas na semana passada, após mais de oito meses de interrupção.

A reunião em Berlim abordará como continuar apoiando Kiev, os "esforços diplomáticos em curso" e "garantias de segurança para a Ucrânia após a guerra", segundo um porta-voz do governo alemão.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse que o encontro servirá para definir a posição europeia nas negociações.

O encontro em Berlim coincidirá com a cúpula trilateral entre os presidentes da China, dos Estados Unidos e da Rússia, que ocorrerá na quinta-feira em Shenzhen, no sul da China.

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