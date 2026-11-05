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Ataques Quatro mortos, incluindo uma criança, em ataques israelenses em Gaza Menino de 12 anos e mulher estão entre as vítimas

Quatro pessoas, entre elas uma mulher e um menino de 12 anos, morreram nesta quinta-feira (5) em bombardeios e disparos israelenses na Faixa de Gaza, informaram os serviços de emergência do território palestino devastado pela guerra.

Israel e o Hamas se acusam mutuamente de violar o cessar-fogo que entrou em vigor em 10 de outubro de 2025, após dois anos de uma guerra desencadeada pelo ataque lançado pelo movimento islamista palestino em território israelense em 7 de outubro de 2023.

A Defesa Civil, organização de primeiros socorros que atua sob a autoridade do Hamas, declarou à AFP que "quatro pessoas morreram e várias outras ficaram feridas hoje (quinta-feira)" no território.

A organização informou a morte de um menino de 12 anos por "disparos das forças israelenses" a leste do campo de refugiados de Al-Bureij, no centro da Faixa de Gaza.

A poucos quilômetros dali, outras duas pessoas morreram em um "ataque israelense" e em um "ataque com drone israelense". Mais ao sul, uma mulher "morreu por disparos das forças israelenses", segundo a mesma fonte.

Os hospitais que receberam os corpos das vítimas confirmaram essas informações.

Consultado pela AFP, o Exército israelense afirmou ter "atacado terroristas do Hamas" na região de Al-Zawayda. Também declarou não ter "conhecimento de tais incidentes" em relação à morte do menino e da mulher palestina.

Mais de 1.550 palestinos morreram desde o início da trégua, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, sob a autoridade do Hamas, cujos números são considerados confiáveis pela ONU.

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