A- A+

Tragédia Quatro mortos na Indonésia durante combates a incêndios que provocam névoa tóxica no sudeste da Àsia Singapura voltou a liderar na sexta-feira (16) o ranking em tempo real das cidades mais poluídas do mundo elaborado pela IQAir, com Kuala Lumpur em segundo lugar e Jacarta em sexto

Quatro pessoas morreram na ilha indonésia de Java durante os combates aos incêndios que provocaram uma névoa de fumaça tóxica sobre parte do sudeste asiático, o que forçou o fechamento de escolas e gerou um aumento dos problemas respiratórios na região, informaram as autoridades nesta sexta-feira (16).

O impacto dos incêndios, que estão ativos há meses, levou o governo de Singapura a prometer ações jurídicas contra qualquer empresa responsável pelos focos que transformaram a qualidade do ar regional em uma das piores do mundo.

Singapura voltou a liderar na sexta-feira (16) o ranking em tempo real das cidades mais poluídas do mundo elaborado pela IQAir, com Kuala Lumpur em segundo lugar e Jacarta em sexto.

"Quando for justificado, tomaremos medidas com base na Lei sobre Poluição Transfronteiriça por Névoa de Singapura e também vamos explorar ações conjuntas com outros países", disse o primeiro-ministro de Singapura, Lawrence Wong, sem revelar mais detalhes.

Singapura não possui plantações nem florestas, mas várias empresas com concessões na Indonésia têm sede na cidade-Estado.

Especialistas jurídicos advertiram que adotar medidas contra as empresas vinculadas à fumaça é complicado, já que as investigações dependem da cooperação de autoridades estrangeiras.

Singapura promulgou a Lei de Poluição Transfronteiriça por Névoa em 2014, após um grave episódio de poluição em 2013. Outro período de contaminação similar ocorreu em 2015.

A lei permite que as autoridades atuem contra empresas cujas atividades no exterior causem ou contribuam para níveis insalubres de névoa poluente em Singapura.

Determinar a responsabilidade é complicado porque exige que as autoridades compartilhem mapas que indiquem os focos de incêndio. As disputas decorrentes de reivindicações territoriais sobrepostas complicam ainda mais a situação.

As investigações de Singapura sobre quatro empresas indonésias por seu suposto papel na crise da névoa de 2015 continuam abertas, um caso que provocou tensão nas relações com Jacarta na época.

"Proteger os moradores"

A poluição do ar em Singapura disparou para 251 no Índice de Qualidade do Ar da IQAir, atingindo níveis muito insalubres na madrugada de sexta-feira.

De acordo com o sistema da empresa suíça, níveis de 151 a 200 são considerados insalubres, de 201 a 300 muito insalubres e acima de 300 perigosos.

"Não podemos controlar o clima nem os ventos, também não podemos controlar diretamente o que acontece além das nossas fronteiras", disse Wong.

"Mas faremos todo o possível para proteger os moradores de Singapura, enquanto trabalhamos com nossos vizinhos para abordar as causas profundas da névoa".

A indignação também é grande na vizinha Malásia, onde a poluição derivada dos incêndios na Indonésia forçou o fechamento de escolas e instalações esportivas, assim como a distribuição de máscaras. Timor-Leste também precisou fechar centros de ensino.

"Não se vê nada", disse o guia turístico Diddy Hamidon nas grutas de Batu, um santuário hindu que fica 15 km ao norte de Kuala Lumpur, a capital malaia. "O governo indonésio deve fazer o necessário", acrescentou.

A fumaça é uma consequência direta dos incêndios.

Quatro pessoas morreram durante os combates às chamas na quinta-feira no Parque Nacional Bromo Tengger Semeru, em Java Oriental, informou o Ministério das Florestas da Indonésia em um comunicado. Duas pessoas sofreram queimaduras graves e estão recebendo tratamento médico.

"O incidente serve como recordação de que o combate aos incêndios florestais é uma operação de alto risco", acrescentou a nota.

Veja também