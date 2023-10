Quatro mulheres são presas após furtarem 71 calças jeans de lojas de shopping em Olinda

Quatro mulheres foram presas por furtarem 71 calças jeans, avaliadas em R$ 9.015,34, de lojas no Shopping Patteo, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. O crime aconteceu na noite dessa terça-feira (24).

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, agentes do 1º BPM faziam rondas na área quando ouviram os gritos de “Pega ladrão” e avistaram uma suspeita correndo.

Leia também

• Festival Recife do Teatro Nacional: mais de 80 propostas inscritas para dez dias de programação

• Bispo auxiliar de Olinda e Recife é nomeado para a Diocese de Afogados da Ingazeira

• Campanha da Alepe para atendimentos médicos gratuitos esgota em menos de 24 horas no Recife

Os policiais fizeram o acompanhamento da mulher e conseguiram prendê-la. No mesmo momento, a equipe foi avisada que outras três suspeitas, que estavam com mais produtos do furto, haviam sido detidas por um popular.As quatro mulheres e o material apreendido - 71 calças jeans e três celulares - foram encaminhados para a Delegacia do Varadouro, em Olinda.