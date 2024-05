Quatro navios dos EUA encalham perto de cais temporário em Gaza

Quatro navios militares americanos que dão suporte ao cais temporário instalado na costa de Gaza para a entrada de ajuda humanitária encalharam em meio a um "mar agitado", informou neste sábado o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom).

O cais temporário construído pelos Estados Unidos tenta aliviar as restrições impostas por Israel à entrega de ajuda humanitária por terra à Faixa de Gaza, devastada após meses de guerra desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro.

Em sua primeira semana de operação, o porto permitiu a entrega de 97 caminhões de ajuda humanitária, segundo informou a ONU na sexta-feira.