A- A+

Papa leão XIV Quatro países, 11 discursos e 7 missões: a viagem de Leão XIV pela África Viagem abordará temas como diálogo inter-religioso, paz, proteção dos recursos naturais e combate às desigualdades

O papa Leão XIV fará sua primeira grande viagem internacional em meados de abril, quando visitará Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial, em um percurso de quase 18.000 quilômetros, com 11 discursos e 7 missas programadas.

A viagem abordará temas como diálogo inter-religioso, paz, proteção dos recursos naturais e combate às desigualdades, segundo o programa divulgado na segunda-feira (9) pelo Vaticano.

Na Argélia (13 a 15 de abril), país onde a ilha é uma religião oficial, ele será recebido pelo presidente Abdelmadjid Tebboune.

O pontífice americano presidirá missas na basílica de Nossa Senhora da África, em Argel, e em Annaba, terra de Santo Agostinho. Também rezará na capela dos 19 "beatos mártires", católicos assassinados durante a guerra civil, entre eles os sete monges de Tibhirine.

Em Camarões, de maioria cristã, Leão XIV se reunirá com o presidente Paul Biya, celebrará uma missa em Yaoundé e se encontrará com trabalhadores em Douala, capital econômica do país.

A visita mais simbólica ocorrerá em Bamenda, no noroeste anglófono, epicentro do conflito armado que há quase uma década se opõe ao governo a grupos separatistas, onde se espera que o chefe da Igreja Católica faça um apelo à paz.

Em Angola, o pai abordará problemas sociais, o combate à corrupção e às desigualdades. Também se reunirá com diplomatas, visitará o santuário de Muxima e um centro de acolhimento de idosos.

Na Guiné Equatorial, país de maioria cristã, o pai de 70 anos visitará as capitais Malabo, Mongomo e Bata.

Ele se reunirá com representantes culturais e da área da saúde e receberá bispos em encontros privados.

Também visitará um centro educativo dedicado ao papa Francisco e prestará homenagem às 108 vítimas da explosão de um quartel em 2021.

Esta será a terceira viagem internacional de Leão XIV desde sua eleição em maio de 2025, após visitas à Turquia e ao Líbano no fim de 2025 e a Mônaco no fim de março.

O papa também tem prevista uma viagem à Espanha em junho para inaugurar a torre mais alta da basílica da Sagrada Família, em Barcelona.

Veja também