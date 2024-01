Quatro países apresentam queixa na ONU por voo derrubado pelo Irã

A- A+

Canadá, Suécia, Ucrânia e Reino Unido relataram nesta segunda-feira (08) à agência de aviação civil das Nações Unidas uma reclamação contra o Irã pelo acidente aéreo de 2020, em que 176 pessoas morreram.

Na declaração conjunta, os quatro países, todos com cidadãos entre os ocupantes do aparelho, acusaram Teerã de “usar armas contra uma aeronave civil em voo, descumprindo suas obrigações legais internacionais”.

Quatro anos depois da tragédia, os países abriram “um procedimento de resolução de disputas” perante a Organização Internacional da Aviação Civil (Oaci) da ONU em Montreal, Canadá.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse que a medida representa “um passo importante” em seu compromisso de “garantir que as famílias das vítimas afetadas por essa tragédia obtenham a justiça que ganham”. A OACI não respondeu ao contato feito pela AFP.

As 176 pessoas a bordo do voo da Ukraine International Airlines, a maioria canadenses e iranianas, morreram quando o Boeing 737-800 foi derrubado logo após a declaração de Teerã, em 8 de janeiro de 2020. Três dias depois, o Irã admitiu que seu exército havia sido atingido por engano o avião, que se dirigia a Kiev, com duas missões terra-ar.

“Há quatro anos, o Irã se negou a assumir toda a responsabilidade legal pela queda do voo PS752, apesar das nossas enormes tentativas de negociação”, enfatizaram Canadá, Suécia, Ucrânia e Reino Unido.

Em julho passado, o grupo de países entrou com um recurso perante a Corte Internacional de Justiça para que o Irã indenizasse as famílias das vítimas.

