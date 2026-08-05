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Inglaterra Quatro homens feridos, uma mulher detida em ataque em Londres Serviço de Ambulâncias da cidade afirmou que prestou os primeiros socorros às quatro pessoas no local antes de encaminhá-las a um centro especializado

Uma mulher foi detida quarta-feira (5) após estas quatro pessoas terem ficado feridas com um objeto cortante na área de Covent Garden, no centro de Londres, informou a polícia da capital britânica.

“Uma mulher de 47 anos foi presa sob suspeita de porte de arma branca e agressão”, disse a Polícia Metropolitana em um comunicado.

As vítimas são quatro homens, com idades de 34, 39, 42 e 52 anos, segundo a polícia, que acrescentou que, nos objetivos iniciais da investigação, acredita-se que tenha sido "um incidente relacionado à saúde mental" da suspeita.

A polícia informou que apreendeu uma tesoura no local, na Endell Street, perto do Royal Ballet and Opera e do mercado de Covent Garden.

Imagens divulgadas pela mídia mostraram um helicóptero de resgate aéreo em Trafalgar Square e uma rua repleta de lojas e cafés isolados com fita policial.

“A polícia permanece na área, com um perímetro previsto na Endell Street e nas áreas adjacentes de Covent Garden”, disse a polícia.

O Serviço de Ambulâncias de Londres informou que prestou atendimento a quatro pessoas no local antes de encaminhá-las a um centro especializado.

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