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FRANÇA Quatro pessoas resgatadas após ônibus cair no Sena perto de Paris Veículo era conduzido por um motorista em treinamento

Quatro pessoas foram resgatadas do rio Sena, perto de Paris, nesta quinta-feira (30), depois que um ônibus dirigido por um motorista em treinamento colidiu com um carro estacionado antes de cair na água, disseram as autoridades.

O ônibus circulava pela localidade de Juvisy-sur-Orge, a sudeste de Paris, quando saiu da estrada e caiu no Sena "em circunstâncias ainda não esclarecidas", disseram os promotores à AFP.

"O motorista e outras três pessoas estavam no ônibus", acrescentaram os promotores.

"Todos foram resgatados", disseram, acrescentando que a polícia abriu uma investigação.

As autoridades não forneceram detalhes sobre o estado de saúde dos resgatados.

O ônibus ficou completamente submerso perto de uma ponte, e o carro estacionado com o qual colidiu também caiu no rio, relatou um jornalista da AFP.

Várias embarcações de resgate, um drone e helicópteros foram mobilizados.

A deputada local Claire Lejeune disse que o ônibus era dirigido por um motorista em treinamento sob supervisão.

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