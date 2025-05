Quatro pessoas são achadas mortas após queda de avião militar em treinamento na Coreia do Sul; vídeo

Todos os quatro tripulantes a bordo de um avião da marinha da Coreia do Sul morreram após a aeronave cair em uma encosta e explodir próximo à costa leste do país, na tarde desta quinta-feira. O avião turboélice, usado para patrulhas marítimas, caiu por volta das 13h50 no horário local em Pohang, uma cidade situada a cerca de 400 quilômetros a sudeste de Seul, segundo autoridades.

Estavam a bordo dois oficiais e dois suboficiais, informou um representante militar durante uma coletiva de imprensa. Os corpos dos quatro tripulantes foram posteriormente recuperados, segundo os bombeiros.

CCTV shows moment a South Korean maritime patrol aircraft crashed soon after takeoff near a military base in the southern city of Pohang on Thursday, killing all four crew members.



The P-3 aircraft went down about six minutes after it left the airfield on a training mission at… pic.twitter.com/wDYcn3tfUO