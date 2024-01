A- A+

Região Metropolitana do Recife Quatro pessoas são presas durante prévias no Recife e em Olinda no fim de semana Duas prisões ocorreram no bairro Várzea e outras duas no Carmo

Quatro pessoas foram presas em prévias carnavalescas no Recife e em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, no fim de semana.



Duas prisões ocorreram durante o bloco BSW Folia, que aconteceu nesse domingo (14), na avenida Afonso Olindense, na Várzea, na Zona Oeste.

Na ocasião, militares do 12º BPM foram alertados por foliões sobre a presença de suspeitos portando arma de fogo. Um homem de 27 anos foi abordado e, com ele, foi apreendido um revólver calibre .38, com seis munições.

Aos agentes, ele explicou que adquiriu a arma para se defender por estar recebendo ameaças de morte. Com a esposa dele, de 26 anos, que também foi revistada, foram encontradas outras seis munições.

De acordo com a Polícia Militar, após a abordagem, o casal foi encaminhado para a Central de Plantões da Capital, para adoção das medidas legais.

Já em Olinda, um princípio de tumulto foi provocado por um grupo de jovens, na rua do Sol, no bairro do Carmo. Os suspeitos foram abordados e dois homens foram presos em flagrante por furto de celular.

Por meio de nota, a Polícia Militar reforçou que o efetivo policial vem realizando abordagens e rondas corriqueiramente na região.

