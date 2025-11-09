Quatro pessoas seguem na UTI após tornado no Paraná, mas não há casos graves, diz secretaria
Em Rio Bonito do Iguaçu, ventos superaram 250 quilômetros por hora
Quatro pessoas continuam internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) após o tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, na última sexta-feira, 7. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR), nenhum dos pacientes está em estado grave.
Ao todo, 32 vítimas permanecem hospitalizadas e 835 atendimentos aconteceram desde o início das ocorrências. A maioria dos casos está concentrada em Laranjeiras do Sul, cidade que conta com a melhor estrutura de saúde da região.
Segundo a Sesa, a Unidade Básica de Saúde Dr. Felipe de Sio recebeu 143 pacientes, o Hospital São Lucas, 138, o Instituto São José, 455, a Faculdade Campo Real cuidou de 18 pessoas e o Samu teve 81 registros.
Socorro às vítimas do tornado no Paraná
Porta-voz do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, a capitã Luisiana Guimarães Cavalca afirmou ao Estadão neste domingo, 8, que pelo menos nove pessoas precisaram passar por cirurgias em decorrência dos ferimentos causados durante a passagem do tornado.
"As estruturas das casas foram totalmente destruídas e houve desmoronamento total. Tivemos vítimas embaixo dos escombros, mas foi possível retirá-las facilmente. As pessoas foram jogadas para cima e arremessadas para longe. Nove precisaram de cirurgia devido à gravidade das lesões", contou.
O Estadão apurou que os pacientes internados em leitos de UTI estão todos no Instituto São José, a cerca de 16 quilômetros de Rio Bonito do Iguaçu. Duas crianças e sete gestantes chegaram a ser atendidas no Hospital São Lucas, conforme o último balanço obtido pela reportagem. O tornado, que gerou ventos de mais de 250 km/h, matou ao menos seis pessoas.
Os corpos das seis vítimas fatais do tornado já foram liberados, sendo quatro pelo Instituto Médico Legal de Pato Branco e dois pelo IML de Guarapuava.
Para reforçar a rede de atendimento, o governo estadual enviou 14 mil itens hospitalares e mais de 2 mil frascos de soro e soluções intravenosas. A operação foi realizada neste sábado, 8, com apoio aéreo da Casa Militar, que mobilizou seis aeronaves para levar os insumos de Curitiba até Laranjeiras do Sul.
O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, acompanhou o recebimento do material e destacou a rapidez na resposta. "O Paraná se mobilizou rapidamente para garantir que nenhuma unidade ficasse sem condições de atender. É um esforço conjunto que envolve logística, solidariedade e o compromisso de toda a rede de saúde com as famílias atingidas", afirmou.
Com o encerramento das buscas por desaparecidos, as equipes agora concentram o trabalho na reorganização dos serviços essenciais, como o restabelecimento da água, energia elétrica e a distribuição de alimentos e água potável.