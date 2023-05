Quatro policiais são indiciados no caso de soldado que matou esposa grávida e dois colegas de farda

A- A+

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou, nesta quarta-feira (17), que quatro policiais da corporação foram indiciados nas investigações sobre o soldado Guilherme Barros. Ele matou a esposa grávida no Cabo de Santo Agostinho e depois atirou em quatro colegas - matando dois deles - no 19° Batalhão, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife, no dia 20 de dezembro de 2022.

Todos foram indiciados por prevaricação, que é quando um funcionário público dificulta ou falta com os deveres de seu cargo por interesses pessoais.

Além da prevaricação, um dos policiais indiciados também acumulou o indiciamento por fraude processual, e outro por omissão penalmente relevante.

Os policiais investigados continuarão no exercício de suas atividades enquanto o processo não for julgado.

Relembre o caso:

Guilherme Barros

O PM Guilherme Barros matou sua esposa, que estava grávida, no Cabo de Santo Agostinho, no dia 20 de dezembro de 2022. Claudia Gleice da Silva morreu enquanto dormia e tinha planos de denunciar o esposo por violência no dia seguinte.

Logo após matar sua esposa, Guilherme pegou um carro de aplicativo até o seu trabalho, no 19º Batalhão da Polícia Militar (BPM), no bairro do Pina. Lá, ele atirou em quatro colegas antes de morrer, provavelmente, por suicídio. Dois policiais morreram e dois ficaram feridos após o ataque.

Enquanto seguia no carro de aplicativo, o policial teria enviado um áudio para sua mãe. Na mensagem, Guilherme pediu desculpas e disse ter cometido o crime por conta da separação do casal.

Confira a nota completa da PMPE:

A Polícia Militar informa que tomou conhecimento do resultado das investigações que, resultou no indiciamento de quatro policiais militares da Corporação. Dois deles por prevaricação, um deles por prevaricação e fraude processual e o quarto PM indiciado por prevaricação e omissão penalmente relevante. Os militares serão submetidos ao Conselho de Disciplina à luz do Direito Administrativo. À luz da Carta Federal de 88, eles têm o direito da ampla defesa e o contraditório e, enquanto não transitar em julgado os processos, tanto penal quanto administrativo, os policiais continuarão no exercício de suas atividades.

