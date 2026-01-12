A- A+

Região Metropolitana do Recife Quatro pessoas são presas por tentar fraudar concurso da guarda civil de Paulista Prisões aconteceram nesse domingo (11), dia em que foi realizada a aplicação da prova objetiva com 50 questões

Quatro pessoas foram presas em flagrante, incluindo um funcionário público, por tentar fraudar o concurso para guarda civil e agente de trânsito de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).



As prisões aconteceram nesse domingo (11), dia em que foi realizada a aplicação da prova objetiva com 50 questões.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), uma operação foi iniciada na quarta-feira (7), após denúncias de possibilidade de fraudes no certame.

"A partir dessa denúncia, foram levantadas algumas informações com o trabalho de investigação e chegamos a alguns nomes", afirmou o delegado Júlio César, da Delegacia de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado.

Ainda segundo o delegado, nesse domingo, durante a operação, equipes policiais foram até locais de prova e prenderam três homens em flagrante, sendo dois deles em Abreu e Lima e um em Igarassu, na RMR. Uma quarta pessoa foi presa posteriormente.



A Prefeitura de Paulista informou que três prisões ocorreram durante a aplicação das provas no período da manhã e uma no turno da tarde.



"As ocorrências aconteceram em quatro unidades de ensino diferentes, localizadas em duas escolas no município de Abreu e Lima, uma em Igarassu e uma em Paulista, próximo ao terminal de ônibus da linha Pau Amarelo", destacou a prefeitura.



Ainda de acordo com a gestão, os quatro os suspeitos, sendo dois deles candidatos que realizariam a prova, utilizavam pontos eletrônicos para tentar fraudar o concurso.

Os suspeitos possuíam vínculo associativo e histórico criminal no cometimento de crimes de fraude em concurso público, se acordo com informações da PCPE. Com eles, foram encontrados dispositivos eletrônicos.



"Um deles simulava um cartão bancário que estava fixado ao peito com uma faixa elástica e conectado via bluetooth com um ponto eletrônico. Outro indivíduo portava uma espécie de smartwatch sem as pulseiras. Esse dispositivo não só captava sinais de pessoas de fora, mas também possibilitava o envio de informações, capturando fotos e vídeos”, detalhou o delegado Júlio César.



Os suspeitos foram autuados por associação criminosa e fraude em concurso público, tendo um deles pena majorada em um terço por ser funcionário público, mas o orgão e nomes dos envolvidos não foram divulgados.

A operação contou também com a atuação da Secretaria de Segurança Cidadã, Mobilidade e Defesa Civil da cidade. De acordo com o titular da pasta, Ricardo Medeiros, os protocolos adotados pela banca que realizou o certame, o Instituto de Apoio à Gestão e Educação (Igeduc), foram decisivos para a detecção das irregularidades.

"Foram utilizados equipamentos de alta frequência, detectores de metais e realizadas revistas rigorosas na entrada das escolas, no acesso aos banheiros e também inspeções visuais, especialmente nos ouvidos, para identificar possíveis pontos eletrônicos", explicou o secretário.

Segundo Ricardo Medeiros, a investigação seguirá com a análise dos aparelhos celulares e equipamentos eletrônicos apreendidos durante a operação.



"A apuração continuará até o completo esclarecimento dos fatos, para que todos os responsáveis sejam identificados e punidos rigorosamente, conforme a lei", completou o secretário.



Concurso em Paulista

Em vigor, o concurso público para guarda civil e agente de trânsito de Paulista conta com 120 vagas e é organizado pelo Igeduc.



O salário para ambos os cargos é de R$ 1.518, acrescido de gratificações, auxílios e adicionais, para jornada de trabalho de 30 horas semanais.



Com as bonificações, a remuneração total pode ultrapassar R$ 6.800 para guardas municipais e R$ 7.300 para agentes de trânsito.



A seleção acontece em fases, sendo a primeira de caráter eliminatória e classificatório, por meio de objetiva com 50 questões, aplicada no domingo (11) em cidades da RMR, Mata Sul e Agreste de Pernambuco.



A fase seguinte será de avaliações complementares, com a realização de teste de aptidão física, avaliação psicológica, análise de exames de saúde e investigação social, cuja lista de convocação está prevista para 4 de fevereiro de 2026.

Já a terceira e última etapa é composta por curso de formação profissional, com aulas teóricas e práticas, assim como avaliação de aptidão.

Veja também