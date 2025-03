Quatro soldados dos EUA estão desaparecidos após treinamento na Lituânia, diz jornal

A- A+

Quatro soldados do exército dos EUA desapareceram em uma área de treinamento na Lituânia. De acordo com o jornal inglês The Guardian, uma busca está em andamento, disseram os militares dos EUA na quarta-feira.

Uma declaração do escritório de relações-públicas do exército dos EUA para a Europa e África, em Wiesbaden, Alemanha, disse que os soldados estavam realizando treinamento tático programado no momento em que desapareceram.

“Uma possível cena foi identificada e uma operação de busca e resgate está em andamento”, disseram os militares lituanos em um comunicado, segundo a Associated Press.

A emissora pública lituana LRT reportou que, na tarde de terça-feira, quatro soldados americanos e um veículo foram dados como desaparecidos durante um exercício no campo de treinamento General Silvestras Žukauskas, em Pabradė, cidade localizada a menos de 10 km da fronteira com a Bielorrússia.

Os socorristas localizaram o possível local do incidente, de acordo com o comunicado, e a operação de busca e resgate continua, liderada pelas Forças Armadas da Lituânia, com recursos adicionais do Corpo de Bombeiros e Resgate e outras instituições.

Os países bálticos da Lituânia, Letônia e Estônia, membros da OTAN, têm relações tensas com a Rússia, aliada da Bielorrússia, desde a independência dos três países em 1990.

Essas relações se deterioraram ainda mais após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em 2022.

O presidente lituano, Gitanas Nausėda, tem se destacado como um dos principais defensores da Ucrânia na luta contra as forças do presidente russo, Vladimir Putin.

