Quatro suspeitos de espionar a comunidade judaica para o Irã são presos em Londres
Os detidos são de origem iraniana, e três deles possuem passaportes britânicos
Quatro homens, suspeitos de vigiar pessoas e locais ligados à comunidade judaica de Londres para o Irã, foram presos nesta sexta-feira, informou a polícia.
Os detidos são de origem iraniana, e três deles possuem passaportes britânicos.
Segundo a polícia, um homem de 40 anos e outro de 55 foram presos no bairro de Barnet. Um terceiro, de 52 anos, foi detido em Watford, e outro, de 22 anos, em Harrow.
A polícia suspeita que eles "auxiliaram um serviço de inteligência estrangeiro", que segundo o comunicado, seria o Irã.
O comunicado não divulgou detalhes sobre os indivíduos ou locais "ligados à comunidade judaica" que supostamente estavam sendo vigiados pelos homens presos.
Em outubro de 2025, o diretor do serviço de inteligência MI5, Ken McCallum, afirmou que as agências de segurança britânicas frustraram "mais de 20 planos potencialmente mortais apoiados pelo Irã" nos 12 meses anteriores.