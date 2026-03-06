A- A+

CONFLITO Quatro suspeitos de espionar a comunidade judaica para o Irã são presos em Londres Os detidos são de origem iraniana, e três deles possuem passaportes britânicos

Quatro homens, suspeitos de vigiar pessoas e locais ligados à comunidade judaica de Londres para o Irã, foram presos nesta sexta-feira, informou a polícia.

Os detidos são de origem iraniana, e três deles possuem passaportes britânicos.

Segundo a polícia, um homem de 40 anos e outro de 55 foram presos no bairro de Barnet. Um terceiro, de 52 anos, foi detido em Watford, e outro, de 22 anos, em Harrow.

A polícia suspeita que eles "auxiliaram um serviço de inteligência estrangeiro", que segundo o comunicado, seria o Irã.

O comunicado não divulgou detalhes sobre os indivíduos ou locais "ligados à comunidade judaica" que supostamente estavam sendo vigiados pelos homens presos.

Em outubro de 2025, o diretor do serviço de inteligência MI5, Ken McCallum, afirmou que as agências de segurança britânicas frustraram "mais de 20 planos potencialmente mortais apoiados pelo Irã" nos 12 meses anteriores.

Veja também