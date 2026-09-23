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CRIME Quatro suspeitos de esquema especializado em roubo de SUVs são presos no Recife Ação da Polícia Civil localizou o grupo em Paulista com um fuzil, três pistolas, munições e um Nissan Kicks roubado

Quatro homens foram presos pela Polícia Civil de Pernambuco suspeitos de integrar uma organização criminosa envolvida em roubos de veículos, principalmente SUVs, na Zona Norte do Recife.

A prisão aconteceu na terça-feira (22), em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), após os investigadores localizarem um Nissan Kicks roubado que estaria sendo utilizado pelos suspeitos.

Durante o trabalho de investigação, os policiais identificaram possíveis integrantes do grupo e passaram a acompanhar a movimentação dos suspeitos.

Além do Kicks, a apuração busca esclarecer a participação deles nos roubos de um Honda HR-V, um Jeep Renegade, um Corolla Cross e um Mitsubishi Eclipse Cross.

De acordo com a Polícia Civil, os veículos eram o principal alvo do grupo, que teria preferência por SUVs. A corporação também investiga a possibilidade de os automóveis roubados serem empregados posteriormente em outros crimes.

A prisão aconteceu na última terça-feira (22), em Paulista, na Região Metropolitana | Foto: Vitor Dutra/Polícia Civil de Pernambuco

Como ocorreu

Foi durante esse monitoramento que os investigadores receberam a informação de que o Nissan Kicks estaria circulando em Paulista. O carro havia sido roubado em 18 de agosto, no bairro do Monteiro.

Ao perceberem a aproximação dos policiais, os ocupantes tentaram fugir, mas entraram em uma rua sem saída. A abordagem foi realizada em seguida e, segundo a polícia, não houve reação. A vistoria no veículo revelou ainda que a placa havia sido adulterada.

O que chamou a atenção dos policiais, no entanto, foi o armamento encontrado dentro do carro. Foram apreendidos um fuzil, duas pistolas calibre 9mm, equipadas com carregadores alongados e seletor de rajada, e uma pistola calibre 40.

Também havia munições e carregadores. Balaclavas, luvas e camisas de manga longa completavam o material localizado no veículo.

“Eles estavam fortemente armados e foram localizados dentro de um veículo roubado. A investigação aponta que esse grupo tinha como foco o roubo de veículos, especialmente SUVs, e que esses automóveis poderiam ser utilizados posteriormente na prática de outros crimes. Vamos aprofundar a apuração a partir de todo o material e das informações coletadas nessa ação”, explicou o delegado-adjunto da Delegacia de Polícia de Roubos e Furtos de Veículos (DPRFV), Felipe Dubeux.

Dos quatro homens presos, dois possuem antecedentes criminais. Um deles responde por homicídio e outro já havia sido preso por tráfico de drogas.

Após a abordagem, os quatro foram levados à sede da DPRFV. Eles foram autuados em flagrante por associação criminosa, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

“A partir das investigações, conseguimos identificar um grupo que vinha se especializando nesse tipo de crime e passamos a monitorar seus integrantes. A partir desse trabalho, conseguimos recuperar veículos e realizar prisões. A ação de ontem representa mais uma etapa dessa investigação, que continua para identificar e prender outros integrantes”, destacou o titular da DPRFV, delegado Marcos de Castro.

A investigação continua para identificar outros possíveis integrantes e esclarecer a participação dos suspeitos nos demais roubos.

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