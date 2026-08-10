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PRAIAS Quatro tartarugas e um golfinho são encontrados mortos em praia da RMR em menos de 48h De acordo com um especialista ouvido pela Folha de Pernambuco, os animais apresentavam indícios de interação com rede de pesca, o que pode ter ocasionado as mortes

Em cerca de 48 horas, quatro tartarugas e um golfinho foram encontrados mortos em praias de Jaboatão dos Guararapes e do Recife, na Região Metropolitana do Recife (RMR). De acordo com um especialista ouvido pela Folha de Pernambuco, os animais apresentavam indícios de interação com rede de pesca, o que pode ter ocasionado as mortes.

Os primeiros casos foram registrados entre a sexta (7) e sábado (8), na praia de Candeias, em Jaboatão. De acordo com a prefeitura, três tartarugas-verdes juvenis (Chelonia mydas) foram encontradas já sem vida na faixa de areia, nas proximidades dos hotéis Golden Beach e Barramares.

Os corpos foram recolhidos por uma equipe do Núcleo de Monitoramento Ambiental Marinho de Jaboatão (MOAMAS).

Ainda no sábado, outra tartaruga, que não teve espécie divulgada, foi encontrada morta, desta vez, na praia de Boa Viagem, Zona Sul da capital. O animal foi recolhido pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb).

"Após a retirada, o animal é transportado pela equipe responsável e encaminhado para a destinação adequada, seguindo todos os procedimentos recomendados pela para esse tipo de ocorrência", explicou a prefeitura, por meio de nota.

Quatro tartarugas e um golfinho são encontrados mortos em praia da RMR em menos de 48h. - Foto: Adriano Artoni/ Divulgação

Golfinho encontrado em estado de decomposição

O quinto e último caso foi na madrugada desse domingo (9), quando um golfinho foi encontrado encalhado, também já sem vida, na areia da Praia de Candeias, em Jaboatão.

De acordo com o Moamas, se tratava de um boto-cinza da espécie Sotalia guianensis, que é um tipo de golfinho. O animal era um macho que media 2,5 metros, pesava 130 quilos e também tinha características de acidentes de pesca.

Como o animal já estava em estado de decomposição avançado, sem possibilidade de fazer necrópsia e identificar a causa da morte, ele foi enterrado na própria faixa de areia. O serviço foi executado pela Secretaria de Limpeza Urbana de Jaboatão, como é indicado pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos (CMA/ICMBio), que coordena o Projeto Peixe-Boi.

Golfinho é encontrado morto na praia de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. - Foto: Adriano Artoni/Divulgação

Casos podem ter ligação com acidentes de pesca

À Folha de Pernambuco, o biólogo Adriano Artoni, coordenador da Moamas, explicou que, até o momento, só é possível atestar que os animais apresentavam "indícios de interação com redes de pesca", que podem ter sido as causas para as mortes.

"A gente não vai afirmar, mas tem característica de acidente de rede de pesca. Pode ocasionar? Pode. Às vezes é uma rede abandonada, redes fantasmas que são descartadas. Então esses mamíferos, os quelônios, as tartarugas se deparam com essas redes", explicou.

O biólogo também afirmou que acidentes do tipo têm ligação com o aumento de pescadores anônimos, sem autorização do Ibama ou treinamento adequado.

"Hoje a gente tem um aumento de pescadores anônimos que não são registrados nas suas colônias dos pescadores, nos seus municípios. Porque as colônias dos pescadores fazem a parte deles direitinho. O pescador recebe a ficha [dos animais] que estão em extinção e os que não estão, que é a ficha vermelha a gente dada pelo Ibama. Eles têm as carteirinhas de pescador amador e profissional", afirmou.

"Agora, a gente tem que houve um aumento de pescadores anônimos que não se registram dentro do município, dentro daquela colônia, o que pode ocasionar alguns acidentes de pesca, sim. Não é só de rede, às vezes é o atropelamento de embarcações a recreio, resíduos plásticos, entre outros", completou.

O que diz o estado

Por meio de nota, a Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha (Semas-PE) afirmou que "acompanha as ocorrências recentes de encalhes e mortalidade de animais marinhos no litoral pernambucano, em articulação com os municípios e as instituições responsáveis pelo atendimento e monitoramento da fauna".

"O Governo de Pernambuco apoia iniciativas municipais de monitoramento e proteção da fauna, como o Núcleo de Monitoramento de Animais Marinhos e Silvestres (MOAMAS), da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, que atua no atendimento, registro e notificação das ocorrências no município", completou.

Quanto à identificação das causas de mortalidade, a secretaria explicou que o processo depende de avaliação técnica e das condições apresentadas em cada ocorrência. "Os procedimentos de manejo, coleta, destinação e eventual análise seguem protocolos e orientações dos órgãos e centros especializados responsáveis por cada grupo de fauna", explicou.

Confira, abaixo, a nota da Semas-PE na íntegra.

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha, acompanha as ocorrências recentes de encalhes e mortalidade de animais marinhos no litoral pernambucano, em articulação com os municípios e as instituições responsáveis pelo atendimento e monitoramento da fauna.

Nos últimos dias, foram registradas três tartarugas-verdes juvenis (Chelonia mydas) em óbito na orla de Jaboatão dos Guararapes, além de uma tartaruga em Boa Viagem e um boto-cinza (Sotalia guianensis) em Candeias. Os procedimentos adotados seguem protocolos e orientações técnicas das instituições competentes.

A Base Avançada do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos (CMA/ICMBio), na Ilha de Itamaracá, é referência no atendimento e acompanhamento de ocorrências envolvendo mamíferos aquáticos no Estado, em articulação com a Rede de Encalhes de Mamíferos Aquáticos do Nordeste (REMANE). Para as tartarugas-marinhas, Pernambuco conta ainda com a atuação do Projeto TAMAR, além de ONGs parcerias e universidades.

O Governo de Pernambuco apoia iniciativas municipais de monitoramento e proteção da fauna, como o Núcleo de Monitoramento de Animais Marinhos e Silvestres (MOAMAS), da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, que atua no atendimento, registro e notificação das ocorrências no município.

A pasta estadual também atua por meio de instrumentos de gestão costeira que contribuem para a conservação da biodiversidade, entre eles o Plano de Ação de Combate ao Lixo no Mar (PACOLMAR/PE), voltado à redução dos impactos dos resíduos sobre praias, rios, manguezais e a fauna marinha, e o Fórum Pernambucano de Gerenciamento Costeiro (Fórum GERCO), que promove a articulação entre Estado, municípios, União e sociedade civil para o fortalecimento da gestão integrada da zona costeira.

A Secretaria busca ainda ampliar parcerias para a capacitação das equipes de emergência e salvamento, incluindo tratativas para treinamento do Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) junto ao CMA/Itamaracá, com foco no atendimento adequado e seguro de ocorrências envolvendo mamíferos aquáticos, especialmente o peixe-boi-marinho.

A identificação das causas de mortalidade depende de avaliação técnica e das condições apresentadas em cada ocorrência. Os procedimentos de manejo, coleta, destinação e eventual análise seguem protocolos e orientações dos órgãos e centros especializados responsáveis por cada grupo de fauna.

A Secretaria de Meio Ambiente reforça que a proteção da fauna marinha exige atuação integrada e permanente em prevenção, monitoramento, fiscalização, educação ambiental e gestão costeira. O Governo de Pernambuco permanece empenhado em fortalecer a articulação institucional e as políticas de conservação dos ecossistemas marinhos e costeiros do Estado.

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