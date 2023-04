A- A+

REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE Quatro vítimas do acidente na BR-408, em São Lourenço da Mata, estão em estado grave no HR Uma das vítimas foi socorrida em um helicóptero, por equipes da PRF e do Samu

Quatro homens, feridos no acidente do início da tarde desta terça-feira (25), na BR-408, em São Lourenço da Mata, foram encaminhados ao Hospital da Restauração, no bairro do Derby, na área central do Recife. Eles não tiveram seus nomes nem idades divulgados.

De acordo com a assessoria da unidade de saúde, todos estão em estado grave e dois passam por procedimentos cirúrgicos neste momento.

Um dos homens precisou ser encaminhado de helicóptero até o hospital. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ficaram responsáveis pelo transporte dele.

O número completo de vítimas envolvidas no acidente desta terça não foi divulgado pelas autoridades.

Além da PRF e do Samu, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) também atuou no ocorrido.

Veja também

liberação da via Veículos envolvidos em acidente são retirados da BR-408