FIM DO ANO Que cor usar na virada do ano? Além do branco, confira o significado de cada uma Mais clara ou mais forte? Intensidade da cor também influencia na mensagem. Veja por quê

Branco é clássico. É quase a cor oficial das roupas de ano-novo no Brasil, representando paz e harmonia. Agora, será que as cores têm mesmo tanto poder assim, de atrair o que a gente quer no ano seguinte?



Não seria muita responsabilidade só para uma cor? Segundo a especialista em comunicação estratégica e coloração pessoal Mariana Almeida, as cores têm, sim, um impacto no cérebro humano e causam efeitos no inconsciente.

— As cores geram estímulos no nosso cérebro e, consequentemente, nas nossas ações. Mas isso é totalmente inconsciente. Só porque vou usar amarelo vou atrair dinheiro? Não necessariamente, mas você pode estimular uma sensação que te impulsione a isso — analisa.

Superstições à parte, não que a cor seja determinante para o próximo ano. O que está em jogo na virada é a intenção que se coloca. E a profundidade da cor, se mais escura ou mais clara, também deve ser considerada, segundo a especialista.

— As cores mais fortes e escuras têm a interferência do preto, então trazem mensagens mais firmes, distantes e sérias, têm um impacto visual maior. As mais claras são o oposto: com a interferência do branco trazem mensagem mais leve, fluida, afetiva e mais próxima — afirma Mariana.





Veja abaixo o significado de cada cor.

Branco – remete à paz, harmonia, leveza e tranquilidade. É a união de todas as cores.

Azul – demonstra confiança, gera sentimentos de estabilidade e segurança tanto em quem veste, como em quem vê.

Vermelho – uma cor que gera energia, estimula a ação, o ímpeto, representa a força, a paixão, a aceleração.

Rosa – representa a maternidade, a feminilidade, a delicadeza, o cuidado, o amor verdadeiro e apaixonado, porém estável.

Roxo – é ligado à nobreza. Nas sociedades antigas, só era permitido usar quem fosse nobre, então acabou associada à ambição. O roxo também está relacionado à magia e à imaginação.

Marrom – solidez, pela associação com a cor da terra, e transmite segurança, sobriedade, e estabilidade.

Amarelo – representa a alegria, o entusiasmo, a determinação, o otimismo e a força enérgica para atrair o que se quer. É a cor da luz, também relacionada ao sol.

Verde – associado à natureza, o verde representa renovação, crescimento, florescimento e esperança.

Preto – comunica elegância, mistério, formalidade e poder. Ao contrário do branco, o preto é ausência de cor. Na cultura brasileira, está associada ao luto, mas a nível mundial, não é entendido da mesma forma.

Prata – passa uma mensagem mais jovial, moderna, alegre e visionária, e está relacionada a trabalhos intelectuais e à ciência.

Dourado – relacionado ao ouro, a cor traz a sensação de luxo e riqueza, do que sobressai e se destaca dos demais.

