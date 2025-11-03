A- A+

LATROCÍNIO ''Que crueldade fizeram com minha pequena'', diz pai de jovem morta em assalto em SP Durante a ação, a jovem usou um spray de pimenta contra os suspeitos

Aos prantos, Lucas Munhos, pai da jovem morta em um assalto na zona leste de São Paulo, no sábado, 1º, fez um desabafo emocionado em vídeo publicado nas redes sociais. Beatriz Sorrilha Munhos, de 20 anos, foi baleada na cabeça na Rua Capoeira, em Sapopemba, por um homem que estava com um comparsa em uma moto.

"Ai, que crueldade que fizeram com a minha pequena. Vocês sabem como que ela era. É uma pessoa do bem. Ela me ajudava demais, demais. A gente foi vítima de um assalto. A gente entregou tudo. Mesmo assim eles deram um tiro na cabeça dela", disse o pai, que é piloto profissional de drones.

Ainda na postagem, o pai da vítima fez um apelo às autoridades públicas: "Isso não pode acontecer com outros pais, pessoas. Outros pais não podem sofrer o que eu estou sofrendo. Essa bandidagem, tráfico, essas coisas todas, de bandido de arma tem que acabar. Eu imploro para o governo acabar com isso. Pelo amor de Deus".

Segundo informações do boletim de ocorrência, Beatriz estava com o pai e o namorado quando dois assaltantes em uma moto sem placa anunciaram o roubo. As vítimas estavam no local para encontrar o comprador de um drone que haviam vendido.

Durante a ação, a jovem usou um spray de pimenta contra os suspeitos. Um deles reagiu e atirou. A vítima foi socorrida no Hospital Estadual de Sapopemba, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os assaltantes fugiram após o crime e deixaram para trás uma bolsa térmica semelhante à usada por entregadores. Uma moto com as mesmas características da que foi utilizada na ação foi localizada por policiais militares e apreendida para perícia.

Um dos suspeitos foi identificado nesta segunda-feira, 3. A polícia ainda procura por ele, que não teve a identidade divulgada, e por um comparsa.

O caso foi registrado como roubo seguido de morte (latrocínio) no 69º Distrito Policial (Teotônio Vilela). O velório e sepultamento ocorrem nesta segunda-feira, 3, no Cemitério Consolação, em Sorocaba, no interior de São Paulo.

