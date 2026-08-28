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ESPAÇO Que 'foto' a Nasa tirou no dia do seu aniversário? Saiba como visualizar com ferramenta gratuita Plataforma permite consultar uma foto do universo para cada data do calendário; basta informar o dia e o mês de nascimento

A Nasa mantém uma ferramenta gratuita que permite descobrir qual imagem do universo foi registrada pelo telescópio espacial Hubble no dia do aniversário de cada pessoa. Para fazer a consulta, basta informar o dia e o mês de nascimento.

A fotografia não precisa ter sido captada no mesmo ano em que o usuário nasceu: ela corresponde àquela data do calendário e pode ter sido registrada em outro período.

A ferramenta está disponível na página do Goddard Space Flight Center. Não é necessário fazer cadastro nem baixar aplicativos.

Como descobrir qual é a sua imagem

Ao acessar a página, o usuário deve selecionar o dia e o mês de nascimento nos menus disponíveis e pressionar o botão "Seguinte". O sistema então procura no banco de dados a imagem correspondente à data.

O site apresenta uma das 366 fotografias selecionadas por especialistas da Nasa, uma para cada dia do ano. As imagens foram captadas pelo Hubble ao longo de mais de três décadas de observações.

Cada fotografia vem acompanhada de uma explicação sobre o objeto astronômico retratado. Entre os exemplos estão nebulosas, galáxias, aglomerados estelares e outros fenômenos do espaço profundo.



A página também permite salvar ou compartilhar a imagem encontrada, recurso que ajuda a explicar por que a ferramenta volta periodicamente a circular nas redes sociais.

Quando não há uma fotografia registrada exatamente na data selecionada, o site apresenta uma imagem feita em uma data próxima do calendário.

Hubble está em operação desde 1990

O telescópio espacial Hubble foi lançado em 1990 e, segundo o material, orbita a Terra a mais de 500 quilômetros de altitude. O instrumento continua em funcionamento depois de mais de três décadas de observações.

Ao longo de sua história, o Hubble produziu imagens que se tornaram conhecidas do público, como os "Pilares da Criação". O telescópio também contribuiu para o cálculo mais preciso da idade do universo, estimada em cerca de 13,8 bilhões de anos.

Além da curiosidade de descobrir qual registro corresponde ao próprio aniversário, a ferramenta permite conhecer diferentes objetos e fenômenos do espaço profundo. O resultado associa uma data pessoal a uma imagem produzida durante décadas de observação astronômica.

Assim, a consulta funciona também como uma maneira de aproximar a astronomia do público e de acompanhar, por meio das imagens selecionadas, a evolução da observação do universo.

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