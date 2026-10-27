A- A+

Mundo "Que ninguém se intrometa" na "estabilidade" da Venezuela, adverte Delcy Delcy assumiu o governo do país após Maduro ser sequestrado pelos Estados Unidos

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, advertiu nesta terça-feira (27) "setores radicais" a não se intrometerem na "estabilidade" do país, após o retorno da líder opositora María Corina Machado, no último domingo.

Delcy iniciou nesta terça-feira (27) um giro pelos mesmos estados pelos quais María Corina passou naquele dia, quando foi acompanhada por multidões.

"Que ninguém se intrometa" no processo para manter a "tranquilidade", "estabilidade" e o "crescimento econômico" da Venezuela, advertiu a presidente, ao discursar para uma multidão no estado de Aragua. "Sei que há quem esteja com fome de poder, sei que há quem faça malabarismos, todo tipo de show, pelo poder."

Delcy governa sob forte pressão de Washington, após a captura do presidente esquerdista Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, em janeiro.

Uma multidão gritava: "Delcy, avança! Você tem a minha confiança!". De forma pouco habitual, a presidente dançava, pulava e cantava, segundo imagens exibidas pela TV estatal.

"Desejo que setores radicais abandonem para sempre a violência", declarou Delcy, ao questionar os protestos no país motivados pelo racionamento de energia.

Veja também