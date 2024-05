"Que o Brasil continue nesse movimento de solidariedade", diz o padre Fábio de Melo

A- A+

O padre Fábio de Melo, um dos líderes católicos que integram a programação do Pentecostes da Paz, promovido pela Obra de Maria, em Assis, na Itália, celebrou neste sábado (18) uma missa na cripta da Igreja de Santa Rita de Cássia, na cidade de mesmo nome.

Durante a pregação, o padre falou da importância do autoconhecimento, e de se perceber as falhas e trabalhar para o aprimoramento pessoal. O líder religioso também falou da necessidade contínua da solidariedade em relação às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

"O processo de compaixão é tão rico, é você sentir a dor do outro, não instrumentalizar a tragédia do outro”, afirmou.

O padre Fábio de Melo participa, neste domingo (19), da grande celebrava pela paz em Assis, junto a outros líderes religiosos, como o padre Reginaldo Manzotti, irmã Kelly Patrícia, frei Gilson, frei Josué, entre outros.

