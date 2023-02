Que os de hoje se inspirem nos de ontem

A- A+

A degradação dos povos nativos é parte constitutiva de uma política de Estado que priorizou o imediatismo econômico em detrimento da sustentabilidade do meio ambiente, da preservação dos povos originários formados em sociedade e, consequentemente, desejando ver respeitada sua ancestralidade com determinação de suas próprias vidas e costumes, onde se incluem seus valores, crenças e sua própria realidade cultural, muitas vezes mitológica.

O que se diz não é nada de novo. Basta abrir a Constituição Federal de 1988, está lá: art.231. “São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.”

O Serviço de Proteção ao Índio foi criado em 1910 e operou em diversos formatos, sendo extinto em 1967 e substituído pela Fundação Nacional do Índio (Funai), que vigora até hoje e não dispõe de recursos eficientes e satisfatórios para dar sustentabilidade às políticas públicas de proteção às reservas dos povos nativos, sendo visível a desassistência, tanto na área da saúde como na proteção ao meio ambiente, que está sofrendo ampla devastação pelo homem e pode se tornar irreversível.



A população indígena sempre contou ao longo do tempo com valorosos defensores do porte de Darcy Ribeiro. Identificado com todas as causas de interesse coletivo, como a educação (vejamos os Cieps), ele próprio criou, junto com os irmãos Villas Boas, o Parque do Xingu, no Mato Grosso, com o intuito de fortalecer a questão indígena. Certa feita, manifestando-se sobre o fato disse: “Eles fizeram mais por mim. Eles me deram dignidade, e hoje posso ir a qualquer país do mundo falar de índio.” Esse estudioso multifacetário era antropólogo, romancista e político, sobretudo defensor das causas sociais. Um dia vaticinou o que hoje está acontecendo: “Se os governantes não construírem escolas, em vinte anos faltará dinheiro para construir presídios.”



Porém, os índios sempre sofreram o estigma do preconceito. Até Joseph Arthur de Gobineau, o Conde Gobineau, em seu ensaio de quatro volumes sobre a Desigualdade das raças humanas entendia que a causa das desigualdades das raças humanas era a razão para o fim das grandes civilizações. Considerava o Conde Gobineau que em menos de duzentos anos os brasileiros “não teriam bom prognóstico”. O Conde esteve no Brasil em 1869 e foi recebido por Dom Pedro II. Acabou dizendo o que não devia dizer.



Outros gigantes do indigenismo foram os irmão Villas Boas, Orlando, Cláudio e Leonardo, que compunham o grupo defensor e idealizador do Parque Nacional do Xingu, acompanhados do Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, Heloisa Alberto Torres, Darcy Ribeiro, José Maria da Gama Malcher e o médico sanitarista Noel Nutels. Entre os sertanistas valorosos destacamos o Marechal Rondon, que além de defender intensamente o valor dos povos originários atuou intensamente na demarcação das terras indígenas no Parque Nacional do Xingu. Filho de um vaqueiro pantaneiro e de uma mulher descendente de indígenas bororó e terena, seu lema no contato pacífico com os índios era: “Morrer se preciso for, matar nunca."



Manifestando-se sobre a situação humanitária que atinge os Yanomami, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, classificou a situação como um tipo de genocídio.



Segundo entende Wagner Gonçalves, procurador federal dos Direitos do Cidadão, o Estado tem a obrigação de respeitar, garantir e proteger os direitos humanos.



O Ministério Público não pode ficar inerte.





*Procurador de Justiça do Ministério Público de Pernambuco. Diretor Consultivo e Fiscal da Associação do Ministério Público de Pernambuco. Ex-repórter do Jornal Correio da Manhã (RJ)



Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal.

