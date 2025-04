A- A+

Saúde "Que tanto de vírus é esse?", diz Virginia Fonseca sobre como ter filhos em casa aumenta infecções Nas redes sociais, a influenciadora que é mãe de três filhos desabafa que "no máximo" é possível ter "cinco dias de paz no mês".

A influenciadora Virginia Fonseca usou as redes sociais para falar sobre a quantidade de vezes que os filhos ficam doentes.

— (...) Primeiro, que tanto de vírus é esse? Eu queria entender que tanto de vírus é esse que existe. (...) Maria Alice semana passada estava com vírus. Sarou e essa semana já pegou outro. (...) Quando você tem dois filhos ou mais, vai um passando pro outro. A Maria Alice tá com vírus agora. (...) Quando você piscou, o outro já pegou de novo. Aí você piscou, o outro sarou e o outro pegou. (...) — desabafa a influenciadora. — Você não tem um minuto de paz. No máximo, se contabilizar tudo, uns 5 dias de paz no mês?

Virginia é mãe de Maria Alice, de 3 anos; Maria Flor, de 2 anos e de José Leonardo, de seis meses, frutos do casamento com o cantor Zé Felipe.

No início de março, o caçula chegou a ficar internado com bronquiolite, uma doença respiratória aguda que afeta principalmente crianças com menos de dois anos.

As filhas mais velhas da influenciadora, já vão para a escola, e infecções virais são muito comuns no ambiente escolar, nessa faixa etária.

