DIA DO CHOCOLATE Que tipo de chocolate é melhor para saúde e quantos quadradinhos você deve comer para não engordar? Dentre os benefícios associados a ele estão melhora no humor, efeito antioxidante e proteção cardiovascular

chocolate é um dos alimentos mais vendidos e procurados do mundo. Ele vem em todas as variedades: branco, ao leite, de amêndoas e, o favorito das pessoas em forma, o chocolate amargo. Este, como os outros tipos, é obtido a partir dos grãos de cacau, que, quanto menos processados e mais amargos forem, mais propriedades nutricionais eles fornecem.

Atualmente, sabemos que, graças a este ser seu principal ingrediente, o chocolate pode fornecer benefícios antioxidantes, cardioprotetores e reguladores do humor, entre outros. O cacau, extraído das sementes da árvore Theobroma cacao , foi cultivado pela primeira vez nas Américas, onde os olmecas — a primeira civilização da Mesoamérica — o descobriram.

No entanto, foram os maias que lhe deram grande importância pelos seus benefícios para a saúde e também o utilizaram como moeda. Eles prepararam o precursor do "chocolate quente", uma bebida feita com cacau, água quente e especiarias, que chamavam de "a bebida dos deuses".

O cacau pode ser um alimento saudável, mas também apresenta alguns aspectos negativos. Entre os mais notáveis estão seu alto teor calórico devido ao seu alto teor de açúcar e gordura; o risco de enxaquecas, pois ele contém compostos que afetam os neurotransmissores e os vasos sanguíneos, como tiramina, histamina e fenilalanina; e a possibilidade de desenvolver cáries, que depende tanto do seu nível de açúcar no sangue quanto da higiene bucal e frequência de consumo.

Em relação ao medo que a maioria das pessoas tem ao consumi-lo — o ganho de peso — Sol Vazquez, nutricionista funcional e fundadora da Planta Made, explica que o chocolate amargo tem menos açúcar e mais gordura saudável, o que gera maior saciedade.

"Consumido com moderação, ele não só não engorda, como também pode ajudar a regular os desejos" garante.

A quantidade recomendada? Ela recomenda consumir entre 20 e 30 gramas por dia para aproveitar os benefícios sem exageros.

O chocolate amargo, além de ser uma iguaria, possui inúmeras propriedades que beneficiam diretamente a nossa saúde. Embora seja frequentemente associado ao ganho de peso, sua composição inclui compostos com efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios e cardioprotetores , tornando-o uma opção mais saudável do que se pensa.

Vazquez destaca que entre as características nutricionais mais notáveis do chocolate amargo está uma combinação de magnésio, ferro, zinco, fibras e antioxidantes. O especialista enfatiza que é praticamente um superalimento disfarçado de prazer.

Melhora o humor

O estudo "Consumo de chocolate amargo com 85% de cacau melhora o humor em associação com alterações na microbiota intestinal em adultos saudáveis: um ensaio clínico randomizado", publicado no Journal of Nutritional Biochemistry, examinou o efeito do chocolate amargo no humor de adultos saudáveis entre 20 e 30 anos. Os participantes consumiram 30 gramas de chocolate amargo com 85% ou 70% de cacau diariamente durante três semanas. O grupo de controle não consumiu chocolate amargo.

O que foi descoberto? Aqueles que consumiram o chocolate amargo 85% apresentaram uma redução significativa nos sentimentos de sofrimento emocional, em comparação com aqueles que consumiram apenas o chocolate amargo 70% e o grupo de controle.

Outro artigo publicado na Frontiers in Pharmacology revela que o cacau também contém teobromina , um composto químico que age de forma semelhante à cafeína e influencia positivamente o humor e o estado de alerta das pessoas.

Antioxidante

É um alimento rico em flavonoides e polifenóis — compostos bioativos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias — semelhantes aos encontrados em frutas vermelhas, segundo Vazquez. O alimento combate o estresse oxidativo no corpo e, graças ao seu teor de magnésio, controla os níveis de ansiedade.

Vale ressaltar que é um dos alimentos com maior concentração de antioxidantes, com uma pontuação ORAC de 95.000 unidades. Essa classificação ORAC ( capacidade de absorção de radicais de oxigênio) representa a capacidade de absorção de radicais de oxigênio obtida por meio de uma análise em tubo de ensaio que mede o poder antioxidante total de um alimento ou substância. No caso do chocolate amargo, graças ao seu teor de cacau, ele apresenta uma capacidade antioxidante maior do que mirtilos e goji berries.

Protetor cardiovascular

Pode beneficiar o coração, reduzindo a pressão arterial e melhorando os vasos sanguíneos. É o que afirmam os pesquisadores do "Estudo Randomizado dos Efeitos do Chocolate com Alto Teor de Cacau no Acoplamento Ventrículo-Arterial e na Função Vascular em Jovens Adultos Saudáveis", que estudaram um grupo de jovens adultos saudáveis que consumiram chocolate amargo com 90% de cacau por 30 dias e apresentaram melhora na pressão arterial em comparação com aqueles que consumiram chocolate amargo com menor concentração de cacau.

Vazquez explica que, além dos benefícios já mencionados, também melhora os níveis de colesterol.

"Seus flavonoides ajudam a relaxar os vasos sanguíneos, fazendo com que o coração trabalhe com menos esforço" acrescenta.

