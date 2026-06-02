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Cotidiano Queda de árvore deixa moradores de Boa Viagem sem energia Ocorrência aconteceu na noite desta terça-feira (2)

Uma árvore caiu, na noite desta terça-feira (2), e tem complicado a vida de moradores do bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A ocorrência foi registrada na Rua Professor Augusto Lins e Silva. Dois carros foram atingidos pelos galhos.

Segundo informações divulgadas pela página "Coletivo Setúbal", no Instagram, um transformador teria explodido no local, após a queda da árvore, deixando fios espalhados pelo chão e algumas ruas das redondezas sem energia.

O Corpo de Bombeiros informou à reportagem que foi acionado e que está "uma equipe de salvamento foi enviada ao local, onde atuou na remoção da árvore e na liberação de dois veículos que ficaram presos sob os galhos. Não houve registro de vítimas". A ocorrência contou ainda com o apoio da Emlurb e da Neoenergia.

Procurada, a Neoenergia não se pronunciou até a publicação desta matéria.

A Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), por sua vez, informou ter equipes no local para a realização de "procedimentos necessários". Ainda de acordo com o órgão da Prefeitura do Recife, "a autarquia acompanha a situação e atua para garantir a remoção da árvore e a segurança da área".

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