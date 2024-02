Queda de árvore derruba muro de casa em Olinda

A- A+

As fortes chuvas e ventos que assolaram Pernambuco, no início da madrugada desta sexta-feira (16), provocaram a queda de uma árvore de médio porte na rua A 17, localizada na primeira etapa de Rio Doce, Olinda, Região Metropolitana do Recife. Com o impacto, o muro da casa foi abaixo.

No momento da queda, por volta das 2h, ninguém passava no local.



O proprietário da residência, João Faustino, de 63 anos, acionou a Defesa Civil de Olinda assim que a reportagem chegou ao local. A atendente afirmou que o órgão já havia sido notificado por terceiros e que estava programado para remover a árvore ainda hoje.

“Quando [a árvore] caiu, eu estava dormindo. Meu irmão me acordou. Ele estava no quarto da frente quando escutou o estrondo. A gente pensou que era algum carro que tinha batido no muro, mas não. Foi a árvore [que caiu]. Graças a Deus, não vitimou ninguém”, afirmou ele.

Para tentar minimizar os transtornos na rua, que ficou quase intransitável, João, junto com o irmão, tentou recolher os galhos da árvore, que é repleta de espinhos. Ele se feriu nas mãos por causa dos espinhos.

A reportagem entrou em contato com a Defesa Civil de Olinda, que ainda não se posicionou sobre o assunto. O espaço segue aberto para a resposta.

Veja também

CLIMA Ciclone subtropical ganha força no litoral brasileiro: entenda como ele funciona e os riscos