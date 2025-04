Queda de árvore em frente à UFRPE deixa mulher ferida e quiosques destruídos

A- A+

Uma mulher ficou ferida após a queda de uma árvore de grande porte na manhã deste sábado (6), na Rua Manuel de Medeiros, no bairro de Dois Irmãos, Zona Norte do Recife.

O tronco tombou após uma ventania e atingiu quatro postes, destruiu quiosques de alimentação e carros que estavam estacionados em frente ao Departamento de Ciências do Consumo da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

A vítima sofreu ferimentos leves e foi ajudada por pessoas que passavam no local, que acionaram os serviços de saúde.

Até o momento, a via permanece interditada. Equipes da Neoenergia atuam no local para isolar a área, substituir os postes danificados e restabelecer o fornecimento de energia para os moradores da região.

O Corpo de Bombeiros também enviou uma viatura de busca e salvamento.

Alerta

Comerciantes que atuam nos quiosques relataram que já haviam alertado tanto a UFRPE quanto a Prefeitura do Recife sobre o risco iminente de queda da árvore, que apresentava sinais de instabilidade.

Em nota, a UFRPE informou que, ao tomar conhecimento da queda da árvore na Rua Dom Manuel de Medeiros, acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), a Neoenergia e a Emlurb.

A universidade destacou ainda que o acidente ocorreu em via pública, fora dos limites do campus, e que está acompanhando o caso junto aos órgãos responsáveis.



A Neoenergia Pernambuco informou, em nota, que segue trabalhando, desde o período da manhã, na substituição dos quatro postes e reconstrução da rede elétrica destruída após a queda da árvore. Desde o período da manhã, o fornecimento de energia foi restabelecido para praticamente a totalidade dos clientes afetados. Apenas 10 unidades consumidoras seguem sem energia. Estes só poderão ser religados após a conclusão dos serviços, prevista para o final da noite deste domingo.



Já a Emlurb informou que uma equipe está no local realizando a remoção da árvore da via.

A Folha de Pernambuco entrou em contato com a Prefeitura do Recife, mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem.

Veja também