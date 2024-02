A- A+

EM CASA AMARELA Queda de árvore interdita trecho da Estrada do Arraial, na Zona Norte do Recife CTTU enviou agentes para orientar o trânsito no local

Uma árvore caiu na Estrada do Arraial, no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, na manhã desta segunda-feira (26). O incidente aconteceu perto do Hospital Agamenon Magalhães.

Os galhos e as folhas caíram sobre as duas faixas da via e da ciclovia, fechando totalmente a pista.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informou que, desde as 6h50, há interdição no trecho e, por isso, agentes foram enviados ao local para orientar e organizar o trânsito.

Com a via fechada, motoristas devem desviar pelas ruas Guimarães Peixoto e Góis Cavalcante.

A reportagem entrou em contato com a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) para saber da remoção da árvore e aguarda retorno.

