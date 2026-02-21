Sáb, 21 de Fevereiro

acidente

Turista norte-americana e instrutor morrem em queda de asa delta no Rio

Acidente foi notificado por volta das 11h15 deste sábado

Foto: Reprodução

Um acidente com asa-delta terminou em tragédia na manhã deste sábado (21) na Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Um instrutor de voo livre e uma turista norte-americana morreram após a aeronave cair no mar pouco antes do horário previsto para pouso.

As vítimas foram identificadas como Rodolfo Pascoal Ladeira, que pilotava o equipamento, e Jenny Colon Rodriguez, passageira do voo duplo. A queda aconteceu nas proximidades da área destinada a pousos, ponto tradicional para praticantes do esporte na região.

O caso deverá ser investigado para esclarecer as circunstâncias da queda e apurar se houve falha técnica ou outro fator que contribuiu para a tragédia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, o chamado foi registrado às 11h15. Equipes foram enviadas imediatamente ao local, com apoio de helicópteros e motos aquáticas. Um barco que navegava pela região também colaborou no resgate, auxiliando na retirada das vítimas da água.

Rodolfo foi levado à areia já sem sinais vitais. Jenny ainda foi socorrida em estado grave, ainda com vida, e encaminhada ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu aos ferimentos.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas. 

 

