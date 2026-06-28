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Queda de avião civil deixa 11 mortos na França, segundo autoridades locais

Vítimas são cinco instrutores, cinco alunos e o piloto

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Avião, registado na Alemanha, caiu próximo à pista do aeroporto de Nancy-EsseyAvião, registado na Alemanha, caiu próximo à pista do aeroporto de Nancy-Essey - Foto: Jean-Christophe Verhaegen/AFP

Um avião civil que transportava paraquedistas em seu primeiro voo caiu neste domingo (28) perto da cidade francesa de Tomblaine, matando todas as 11 pessoas a bordo, informaram as autoridades locais.

As vítimas são cinco instrutores, cinco alunos e o piloto, disse Yves Seguy, prefeito do departamento de Meurthe-et-Moselle, no leste da França.

O avião, registado na Alemanha, caiu próximo à pista do aeroporto de Nancy-Essey, perto de uma área residencial e de duas estradas, apurou um jornalista da AFP.

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A causa do acidente ainda não foi determinada. Equipes médicas e de apoio psicológico prestam assistência às famílias das vítimas que estavam no aeroporto, assim como as outras testemunhas.

A polícia pediu nas redes sociais que as pessoas evitassem a área ao redor do aeroporto para permitir o acesso aos serviços de emergência.

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