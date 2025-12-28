A- A+

RIO DE JANEIRO Piloto que morreu em queda de avião no mar de Copacabana havia completado 40 anos quatro dias antes Aeronave foi resgatada, neste domingo, com auxílio de um rebocador e um guindaste

Luiz Ricardo Leite de Amorim, responsável por pilotar o avião monomotor que caiu na Praia de Copacabana, na Zona Sul, neste sábado, havia completado 40 anos no dia 23 de dezembro, quatro dias antes do acidente acontecer. O corpo do piloto, que voava pela primeira vez rebocando uma faixa de publicidade, foi resgatado por bombeiros pouco depois da queda. A aeronave foi retirada do mar, neste domingo, com auxílio de um rebocador equipado com um guindaste.

A previsão é de que o avião passe por uma perícia que será feita por especialistas do Centro de investigação e Prevenção de Acidentes(Cenipa).O exame pode ajudar a descobrir as causas do acidente. Natural de Goiânia, no Estado de Goiás, Luiz Ricardo voava pela primeira vez rebocando uma faixa de publicidade, segundo a Visual Propaganda Aérea, empresa proprietária da aeronave.



Ainda de acordo com a empresa, o piloto estava capacitado para executar o serviço, tendo, inclusive, passado por um período de treinamentos, Luiz Ricardo seria morador da cidade de Juiz de Fora, localizada na Zona da Mata de Minas Gerais, que fica a cerca de duas horas e meia do Rio.



A aeronave retirada do mar, neste domingo, deverá ser periciada apenas pelo Cenipa. O resultado do exame, que apura as causas do acidente, também servirá para abastecer uma investigação da Polícia Civil sobre a queda. A previsão é a de que, a partir desta segunda-feira, testemunhas sejam intimadas para prestar depoimento na 12ªDP (Copacabana).

Segundo a Prefeitura do Rio, a empresa Visual Propaganda Aérea, proprietária da aeronave, não tinha licença para fazer a campanha publicitária deste sábado, e será autuada. Já a empresa diz que operava há mais de 40 anos com o serviço de publicidade.

Testemunhas contaram que, na hora da queda do avião, foi ouvido um estrondo e, logo em seguida, a faixa que a aeronave carregava caiu no mar. O técnico óptico Edmar Cabral Bezerra, de 58 anos, relata que tinha acabado de sair da água naquele momento:

"Sentei na areia e ouvi um barulhão. O pessoal do meu lado falou que era um avião. É complicado, porque é uma vida, estamos no fim de ano, época de confraternização".

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 12h34, e atuou com equipes em motos aquáticas e embarcações infláveis, além de mergulhadores e apoio aéreo, de helicóptero. Pelo menos sete veículos da corporação foram usados para transportar o material das buscas, chamando atenção na Avenida Atlântica.

Procurada, a Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), informou que, neste domingo, houve continuidade dos trabalhos de sção Inicial referentes à ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PT-AGB, na praia de Copacabana (RJ), pelos investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III), órgão regional do CENIPA.

Segundo a nota, durante a ação Inicial, profissionais qualificados e credenciados aplicam técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação.

Por fim, o documento diz que, a investigação será concluída no menor prazo possível, considerando sempre a complexidade da ocorrência e a necessidade de identificar os possíveis fatores contribuintes. E que, ao término das atividades, um relatório final será publicado no site do CENIPA, acessível a toda a sociedade.

