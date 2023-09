A- A+

TRAGÉDIA Queda de avião de pequeno porte deixa 14 mortos no Amazonas As vítimas eram doze passageiros e dois tripulantes, todos eram homens

Quatorze pessoas morreram neste sábado (16), na queda de um avião no município de Barcelos, Amazonas, informou o governador do estado, Wilson Lima. As vítimas eram doze passageiros e dois tripulantes, todos eram homens.

De acordo com informações do G1 , o governador do Amazonas, Wilson Lima, afirmou que todos os passageiros eram turistas brasileiros. Eles estavam indo em direção ao Rio Negro para praticar pesca esportiva.

Em suas redes sociais, Lima lamentou o ocorrido:

"Lamento profundamente a morte dos 12 passageiros e dois tripulantes, vítimas do acidente de avião ocorrido neste sábado, em Barcelos. Nossas equipes estão atuando, desde o primeiro momento, para prestar o apoio necessário. Aos familiares e amigos, minha solidariedade e orações", escreveu o governador.

Ainda segundo o G1, o avião é um Embraer EMB-110 "Bandeirante", da empresa ManausAerotáxi. Ele tinha capacidade para até 18 passageiros e decolou de Manaus com destino a Barcelos. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a situação da aeronave era "regular".

Por enquanto, as causas do acidente não foram descobertas, mas a hipótese é que o mau tempo da região tenha contribuído para a queda da aeronave.

