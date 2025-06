A- A+

Mundo Queda de avião de pequeno porte deixa ao menos 3 mortos no sul do México Entre os mortos estão um piloto e um copiloto de nacionalidade guatemalteca, além de um trabalhador mexicano do Serviço Nacional de Sanidade, Inocuidade e Qualidade Agroalimentar

Um monomotor caiu no povoado de San Vicente enquanto sobrevoava a região de Pavencul e Motozintla, no estado de Chiapas, no México, nesta sexta-feira.

O acidente aconteceu durante uma operação de liberação de moscas estéreis para combater a praga do verme broqueador no sul do país.



De acordo com a imprensa local, a tripulação havia chegado ao México na quinta-feira, vinda da América Central, para pernoitar e iniciar pela manhã as atividades de dispersão.

Até o momento, nem o Serviço Nacional de Sanidade, Inocuidade e Qualidade Agroalimentar (Senasica), nem a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Sader), emitiram um comunicado oficial sobre o acidente.

No entanto, equipes de resgate locais informaram que há pelo menos três mortos, incluindo um piloto e um copiloto guatemaltecos, além de um trabalhador mexicano do Senasica.

Quem são as vítimas?

Moradores que vivem nas encostas do vulcão Tacaná chegaram ao local do acidente para apagar as chamas que consumiam a aeronave. Ainda não se sabe qual era a matrícula da aeronave nem sua rota exata, mas sabe-se que ela sobrevoaria diversos municípios de Chiapas para liberar as moscas do Mediterrâneo.

As vítimas fatais foram identificadas como Carlos Eduardo Monrroy Pinto e Bayron Eduardo Morán Paz, ambos da Guatemala, e Julio Roblero de León, mexicano e funcionário do Serviço Nacional de Sanidade, Inocuidade e Qualidade Agropecuária (Senasica).

Autoridades mexicanas, da Procuradoria-Geral da República e da Procuradoria-Geral de Chiapas, foram até o local para realizar as diligências pertinentes.

Veja também