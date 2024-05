A- A+

acidente aéreo Queda de avião deixa dois mortos e um ferido no Equador As causas do acidente não foram mencionadas

Um avião caiu no Equador nesta terça-feira (28), deixando dois mortos e um ferido, no terceiro acidente aéreo registrado no país em dois meses, informou a Direção-Geral de Aviação Civil (DGAC).

“Foram reportados dois mortos, o piloto Capitão David Parreño e o passageiro Augusto Viera”, informou a DGAC em nota, acrescentando que outro passageiro “foi transferido para um hospital para assistência médica”.

A aeronave da empresa Endecots SA faz uma rota entre Guayaquil, na província de Guayas, e Santa Rosa, na vizinha El Oro.

Este é o terceiro acidente aéreo registrado no Equador em dois meses. O primeiro ocorreu em 26 de abril, quando um helicóptero militar com oito tripulantes caiu na província amazônica de Pastaza (leste, na fronteira com o Peru), sem deixar sobreviventes.

A comunicação levou ajuda humanitária às comunidades afetadas pelas inundações.

No início de maio, outro helicóptero militar caiu na província de Santa Elena (sudoeste), causando duas mortes.

