Queda de avião em base militar do Alasca deixa oito mortos
Acidente está sendo investigado e que a identidade das vítimas será revelada após o contato com as famílias
Um avião caiu em uma base aérea militar dos Estados Unidos no Alasca na quinta-feira (20) e oito pessoas morreram, informou o Exército.
O avião, fretado por uma empresa civil, caiu no aeroporto da estação de radar de longo alcance de Cape Newenham, no sudoeste do estado, indicou o Comando do Alasca em um comunicado.
As equipes de emergência que pousaram próximo ao local do acidente "confirmaram que não houve sobreviventes", acrescentou a nota.
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O Exército não informou o que as vítimas do acidente estavam fazendo naquele ponto do radar, que monitora a atividade aérea no Alasca.
Um porta-voz do Comando do Alasca afirmou que o acidente está sendo investigado e que a identidade das vítimas será revelada após o contato com as famílias.
Segundo o chefe do Comando do Alasca, Robert Davis, os mortos eram "profissionais dedicados que estavam cumprindo uma missão vital em um ambiente extremamente exigente".