Queda de avião militar dos Estados Unidos deixa cinco mortos no Mediterrâneo

Cinco militares morreram na queda de um avião americano no Mar Mediterrâneo durante um exercício de treinamento, segundo o Comando Militar dos Estados Unidos na Europa (Eucom), neste domingo (12).

"Durante uma missão de rotina de reabastecimento de combustível, parte de um treinamento, um avião militar americano que transportava cinco soldados caiu no Mar Mediterrâneo. Todos os cinco militares a bordo da aeronave morreram", informou o Eucom em comunicado.

O acidente ocorreu na tarde de sexta-feira (10), no leste do Mediterrâneo, segundo o Eucom, que não especificou o modelo do avião envolvido no acidente, nem sua procedência.

Entretanto, o secretário de Defesa Lloyd Austin emitiu um comunicado de condolências no qual identificava o aparelho como um helicóptero e indicava que o mesmo tinha se acidentado no sábado (11) pela manhã.

Os Estados Unidos têm várias bases militares na área e, recentemente, enviaram um segundo porta-aviões para o Mediterrâneo como reforço para dissuadir qualquer tentativa de fazer com que o confronto entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas se espalhe para outros partes do Oriente Médio.

