Venezuela Queda de avião no maior lago da Venezuela deixa ao menos dois mortos e seis desaparecidos Funcionários da Proteção Civil, bombeiros, policiais e militares continuam as buscas pelos demais tripulantes desaparecidos

Pelo menos duas pessoas morreram e outras seis estão desaparecidas depois de um avião ter caído no maior lago da Venezuela durante uma tempestade, informaram as autoridades nesta sexta-feira (10).

"Foram localizados dois corpos sem vida e parte da fuselagem da aeronave YV3296 que caiu na última quinta-feira, 9 de maio, no lago Maracaibo, estado de Zulia (noroeste)", disse o major-general Carlos Pérez Ampueda, vice-ministro de Gestão de Riscos.

O avião, que transportava oito pessoas, decolou na quinta-feira às 15h48 locais (16h48 no horário de Brasília) de Maracaibo com destino a Porlamar, estado de Nueva Esparta (nordeste), e "perdeu contato com o radar de comunicações aeronáuticas", informou, em nota, o Instituto Nacional da Aeronáutica Civil.

O último ponto de referência foi o município de Almirante Padilla, localizado entre o Lago Maracaibo e o Golfo da Venezuela, acrescentou Pérez Ampueda.

Funcionários da Proteção Civil, bombeiros, policiais e militares continuam as buscas pelos demais tripulantes desaparecidos.

Ventos fortes foram registrados na tarde da quinta-feira em Maracaibo e arredores. As autoridades estão investigando se as condições climáticas ou outras causas influenciaram no acidente.

