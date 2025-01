A- A+

ACIDENTE Queda de avião no Sudão do Sul deixa 20 mortos De acordo com o ministro da Informação do estado de Unidade, havia 21 pessoas a bordo e apenas um sobrevivente até últimas atualizações

Ao menos 20 pessoas morreram em um acidente de avião no Sudão do Sul nesta quarta-feira (29), disseram as autoridades.

O avião caiu perto de campos de petróleo no estado de Unidade, no norte do país, por volta das 10h30, horário local (05h30 no horário de Brasília), pouco depois de decolar para a capital Juba.

"Havia 21 pessoas a bordo. Há apenas um sobrevivente até agora", disse Gatwech Bipal Both, ministro da Informação do estado de Unidade.

O ministro afirmou que há uma investigação em andamento sobre o acidente, que ocorreu quando o avião caiu a cerca de 500 metros da pista.

O funcionário explicou que a aeronave, fretada pela Greater Pioneer Operating Company (GPOC) e operada pela Light Air Services Aviation Company, realizava uma missão de rotina na área.

O Sudão do Sul, independente do Sudão desde 2011 e sobrecarregado por uma profunda crise política e econômica, carece de infraestrutura de transporte confiável. Acidentes aéreos anteriores foram atribuídos à sobrecarga e às más condições climáticas.

