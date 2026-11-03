Queda de cabelo após o pós parto: conheça a causa e quando procurar ajuda

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Embora a queda de cabelo no pós-parto possa assustar muitas mulheres, especialistas explicam que o processo, conhecido cientificamente como eflúvio telógeno, é uma condição fisiológica e esperada para esse período.



Uma das queixas dermatológicas mais frequentes entre as gestantes e puérperas, diferentemente do que muitas mães imaginam, a queda não é imediata ao nascimento do bebê. Ela costuma iniciar e se tornar perceptível a partir do segundo ou terceiro mês pós-parto.



Causa

De acordo com a médica dermatologista Carolina Pessôa, do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), isso ocorre porque, durante a gestação, o corpo da mulher passa por aumento expressivo nos níveis de estrogênio que despencam abruptamente após o nascimento do bebê.



“Durante a gestação, esse hormônio prolonga a fase de crescimento dos fios (fase anágena), deixando o cabelo mais volumoso, brilhante e bonito. No entanto, depois do parto, esses níveis caem. Além da queda do estrogênio, tem todo o estresse do pós-parto, o físico, seja o parto normal ou cesariana; a privação de sono, decorrente da rotina de amamentação e madrugadas acordadas; a perda de peso rápida após a gravidez; dificuldades no processo de amamentação, e o estresse emocional”, explica a médica.



A especialista afirma que, nesse cenário, o corpo prioriza o encaminhamento de nutrientes para o leite materno e as funções vitais do organismo, deixando o couro cabeludo em segundo plano. Isso faz com que grande parte dos fios se sincronize e entre precocemente na fase de queda (fase telógena).



A perda de cabelo do eflúvio telógeno é difusa e se concentra principalmente na raiz. Por isso, segundo a dermatologista, é comum que as mulheres percebam uma quantidade significativa de fios se desprendendo durante o banho ou ao pentear o cabelo.



“Muitas delas, inclusive, têm a falsa impressão de que o banho está associado ao aumento da queda. Mas, na verdade, ela é uma sequela e vai acontecer independentemente de aumentar ou diminuir a frequência de lavagens. Na verdade, é até recomendado para a saúde dos fios que se higienize o cabelo diariamente. No entanto, é mais durante os banhos, quando se penteia o cabelo, que percebe-se essa queda”, comenta a especialista.



Impacto

Carolina alerta para o impacto emocional que a perda do volume capilar pode causar. Em alguns casos, a queda acentuada pode deixar falhas visíveis, especialmente na região temporal, formando as famosas "entradas", e tranquiliza.



“É algo normal, esperado. É uma fase de transição, que vai passar. Não se desespere, não saia comprando polivitamínico, shampoo antiqueda. Se a paciente achar que realmente já passou muito tempo, que a queda está persistindo, levando em conta que o cabelo leva de 6 a 12 meses para se recuperar, o ideal é procurar uma ajuda de um médico dermatologista”, orienta Carolina Pessôa.



Como o eflúvio telógeno pós-parto é um processo fisiológico de readaptação do organismo, não existem mecanismos para preveni-lo.



Caso a queda pareça excessiva ou prolongada, a orientação é buscar a avaliação de um médico dermatologista para receber as orientações adequadas e, quando necessário, fazer os exames complementares associados.



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